焦点：希腊左翼领导人齐普拉斯选举中意外大胜 再次获得四年任期

路透雅典9月20日 - 希腊左翼领导人齐普拉斯在周日的选举中意外取得决定性胜利，重新巩固了自己的权力，并且获得明确授权引领希腊经济复苏。

选举结果让这位欧洲最直言不讳的左翼领导人继续成为希腊政坛的主导人物，尽管他在上个月因为接受紧缩条件以获得欧元区救助，而被党内激进派背弃。

在面对欢呼的人群发表胜选演说时，齐普拉斯承诺将推动希腊进入新的稳定阶段，称他现在有了一个完整任期的授权。

“现在在欧洲，希腊和希腊人民就是反抗和尊严的同义词。抗争还将再持续四年，”他说。

他没有明确提到850亿欧元援助计划，但左翼激进联盟党(Syriza)在竞选时保证执行这一计划，同时承诺将出台举措，保护因该计划而可能利益受损的团体。

“我们面前有不少困难，但我们也拥有坚实的基础，我们知道要向哪里走，而且怀有希望。经济不可能从危机中奇迹般复苏，但通过艰苦努力可以做到，”他说。

齐普拉斯组建政府后的第一项任务将是说服欧盟贷款人相信，希腊已经为获得今后的拨款采取了足够举措。对希腊的纾困计划定于下月进行评估。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，他期待希腊新政府能迅速组建完成，并掌握执行纾困计划的权力。

“我们已做好准备，将与希腊当局密切合作，并将继续帮助该国推进其积极的改革计划，”他在推特上表示。

齐普拉斯需要应对的问题还包括，希腊在欧洲难民危机中扮演着中心角色。成千上万移民漂洋过海、沿着巴尔干半岛长途跋涉，想要向北进入更加富裕的欧盟国家，而希腊是主要的登陆入口。齐普拉斯周三在一个紧急峰会上就难民危机与欧盟领导人进行了讨论。

这次希腊选举几乎就是1月份大选的翻版。齐普拉斯所在的希腊极左翼联盟(SYRIZA)距获得绝对多数票还略欠火候，但却可以与以前的盟友——独立希腊人党组建执政联盟。

根据已点算的约57%选票，希腊极左翼联盟或可赢得35.5%的选票，轻松击败可能获得28.2%选票的主要保守派竞争对手——希腊新民主党。

希腊内政部称，这将使希腊极左翼联盟赢得议会300个席位中的145个席位，较今年初齐普拉斯当选时少四个。上述结果比之前民调显示的胜负情况更明确，原先的民调预计选举票选结果可能会咬得很紧。

希腊新民主党很快承认了失败。其领导人梅伊马拉基斯称，“选举结果看上去是极左翼联盟和齐普拉斯领先，我向齐普拉斯表示祝贺，希望他组建一个符合形势需要的政府。”(完)

(编译 王兴亚/郑茵/孙国玉；审校 李婷仪/龚芳/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。