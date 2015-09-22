齐普拉斯重返希腊总理大位 仍须面对经济及债务棘手问题

9月20日，齐普拉斯赢得大选后向支持者挥手致意。 REUTERS/Michalis Karagiannis

路透雅典9月21日 - 齐普拉斯周一宣誓就任希腊总理，再度重返执政。他承诺振兴经济，同时，也把向债权人要求减轻债务视为他胜选后的“第一场重大战役”。

齐普拉斯在周日意外以明显差距胜选之后，这位擅于鼓动人心的左派领袖巩固了身为希腊政坛主角的地位，但他面临一长串棘手的待处理名单，包括落实撙节政策和处理从希腊海岸登陆的难民问题。

希腊860亿欧元纾困计划将在下月面临第一次检讨。齐普拉斯必须加速重整希腊银行业及对抗衰退。他收到欧洲领袖们给他的就职贺词有很多呼吁他尽快进行改革。

左翼激进联盟党(Syriza)一官员称，齐普拉斯第一个国内目标将是稳定银行业以及经济，银行业在齐普拉斯接受新纾困案前曾停业三周，余波至今仍在回荡。

这位官员还说，齐普拉斯把呼吁债权人减轻债务的要求形容为他的“第一场关键战”。齐普拉斯称除非减轻债务负担，否则希腊不可能走出一个工业化国家在现代史上的最惨重经济衰退。

一些欧洲政府，特别是德国，反对减计希腊债务，但较不反对延长希腊偿债期限。

**债务与改革**

上周，数名欧元区官员对路透表示，欧元区各国政府准备将希腊年度偿债支出与GDP比例长期控制在15%以内，作为减轻债务承诺的部分举措，以帮助希腊经济成长。这意味着如果希腊经济形势艰难，则偿债的名义金额将较低，若经济较强劲，则金额较高。

摩根大通分析师Malcolm Barr说，希腊的欧元区债务应该在明年3月底之前有某种形式的重组。

欧洲各国对齐普拉斯显然有种潜在疑虑，担心他对做为纾困条件的部分改革措施可能食言，尤其是他应承纾困时是那么地勉强。

“我们后续还有许多工作要做，不能浪费时间。”欧盟执委会主席贾克致函齐普拉斯并称，“我们将支持新政府的努力。”

欧元集团主席迪塞尔布洛姆在推特上表示，他期待“继续陪伴希腊进行抱负不凡的改革努力”。

德国政府发言人Steffen Siebert甚至更直接指出，“选举后第三套纾困计划依然有效。”

齐普拉斯在竞选宣言提到，如劳资关系、养老金改革等方面的“灰色地带”，及需处理重压银行资产负债表的巨额不良抵押贷款。

比之采取特定行动，欧盟债权人更为关注达成目标，因此这类事情还有一些弹性空间。(完)