希腊总理将会晤总统 要求提前大选

路透雅典4月11日电---政府官员表示,希腊将於周三提出5月6日举行提前大选.由此所展开的选战可能不会有明确结果,并给纾困计划的实施带来风险.

这将是2009年底债务危机爆发以来的首次选举.此次债务危机令希腊陷入二战以来最严重的经济衰退,失业率攀升至纪录高位,欧元也受到动摇.

政府官员表示,希腊总理帕帕季莫斯已确定在周三1400GMT与帕普利亚斯(Karolos Papoulias)总统会晤,要求提前进行大选并解散议会.

"他们将进行会晤并确定选举日期,"一位要求匿名的部长级人士说."预计议会将被解散."

另一位政府官员证实会晤中将对提前大选作出决定,并表示,"选举的日期将会是5月6日."(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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