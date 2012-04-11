希腊总理将会晤总统 要求提前大选

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透雅典4月11日电---政府官员表示,希腊将於周三提出5月6日举行提前大选.由此所展开的选战可能不会有明确结果,并给纾困计划的实施带来风险.
这将是2009年底债务危机爆发以来的首次选举.此次债务危机令希腊陷入二战以来最严重的经济衰退,失业率攀升至纪录高位,欧元也受到动摇.
政府官员表示,希腊总理帕帕季莫斯已确定在周三1400GMT与帕普利亚斯(Karolos Papoulias)总统会晤,要求提前进行大选并解散议会.
"他们将进行会晤并确定选举日期,"一位要求匿名的部长级人士说."预计议会将被解散."
另一位政府官员证实会晤中将对提前大选作出决定,并表示,"选举的日期将会是5月6日."(完)
--编译 郑茵;审校 吴云凌
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