希腊总理齐普拉斯未能获得反对党对养老金改革的支持

路透雅典11月28日 - 希腊总理齐普拉斯周六在养老金改革问题上未能获得反对党的支持。按照国际援助协议，希腊承诺将在12月底前提交养老金改革方案。

为了获得欧洲金主承诺的部分金援，希腊左翼政府已经提高了退休年龄和医保缴纳额，并取消了大多数提前退休的福利。

但希腊政府需要在今年底前提出深度改革方案，让出现问题的养老金系统继续运转下去，方案内容包括将数个养老基金合并成一个，以及削减补充养老金。

齐普拉斯召集各大反对党领袖开会，寻求达成更广泛的共识。但希腊政府的一位高级官员称，反对党领袖拒绝了齐普拉斯创建联合委员会准备养老金改革提案的要求。

“在眼下关键转折点上，希腊比任何时候都更需要全国团结、人民团建和政治稳定，”电视转播显示齐普拉斯在会后说道。

他说，政府将制定一项养老金改革提案。

希腊和国际金主本周就一系列新的改革达成一致，希腊必须在12月批准这些改革提议，才能获得额外的10亿欧元金援。

养老金改革虽不在这个改革列表中，但对完成援助计划中的首次审查，并为债务纾困谈判铺平道路而言很关键。(完)