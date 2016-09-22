独家：希腊总理勾勒增长愿景 盼明年能重回国际债市试水温

路透纽约9月22日 - 希腊总理齐普拉斯周二勾勒出一个愿景，希望能藉此使该国结束七年来的经济危机，他坚持今年本国经济有正成长的可能性，可在2017年部分回归债券市场。

齐普拉斯在接受路透专访时说，政府税收及观光业已有坚实的表现，希腊经济今年或可增长0.2-0.4%，远高于欧盟统计局所预测的萎缩0.3%。

有人问到，希腊是否可能达到或超过欧盟统计局对明年经济成长2.7%的预估时，齐普拉斯表示希腊经济今年迄今的表现已经超出预期，他预计2017年“也会这样”。不过他说，这将有赖于向金融市场发出的信息，以及外资是否回归。

他还表示，希望希腊可以在六个月内被纳入欧洲央行的量化宽松计划。到目前为止，希腊因债信评级较低而一直被排除在外。

若能被纳入该计划，希腊就能在明年尝试发债筹资。“我认为那将发出强烈信号，就是我们将准备好发行债券，”他说。

齐普拉斯表示，希腊在明年发行一些债券、并在2018年全面重返债券市场的能力，有赖于获得债务减免、经济增长改善，以及得到欧洲央行对于其进行债务是否可持续以及该国如何量入为出的分析。

他还表示，关于债务减免提议，“不管怎样，在年底前应会有所突破”。

希腊在克服金融危机方面面临巨大阻碍。该国2010年起获得了三笔国际援助，而且去年几乎被迫退出欧元区。

希腊是欧元区债务负担最严重的国家，其债务与国内生产总值(GDP)之比超过175%。希腊面临的一个阻碍就是，能否在德国2017年大选之前获得债务减免。

德国将在2017年举行大选，德国总理梅克尔尚未宣布是否角逐第四任期。由于欧洲难民危机，以及国内对不断救助希腊抱有敌意，梅克尔面临政治压力。

**德国政治压力**

当被问及是否会为了德国并未加速推动减免希腊债务而感到恼火时，齐普拉斯微笑表示，“这是个非常严肃的议题...这将大大的改变这个走过许多风风雨雨的国家实现稳健复苏的能力。”

他说，“不论内部有那些问题及各国选举程序如何，...欧洲必须向前迈进。我们必须着眼于共同利益，而非微小政治议题。”

国际借款方一在批评希腊推动改革不够积极，他们认为改革对于整顿希腊经济秩序相当重要。

根据去年与欧元区国家、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)签署的协议，若希腊执行改革协议，将可在2018年之前取得多达860亿欧元的援助。

5月时已经批准了103亿欧元的援助，至今已经拨款75亿欧元。另外预定10月之前拨款的28亿欧元，则取决于希腊是否完成15项改革目标。

**第二次评估可在10月完成？**

齐普拉斯称，他预期10月底前可完成对最新救助计划的第二次评估，并表示第一次评估已经涵盖了最艰难的议题。

第二次评估由欧盟执委会、欧洲稳定机制(ESM)、欧洲央行和IMF的官员进行。

虽然IMF并未参与正式救助计划，但该机构参加评估可令投资者和债权人相信，希腊正遵守救助计划的各项条款。

齐普拉斯表示，希腊原本希望国际金主在5月明确暗示危机结束，结果却被告知“我们不同意债务举措，得等到年底再说。”

“这对希腊不公平，”他说。“我相信我们的伙伴也是这么想的，我也深信他们会在年底前出台决议，允许希腊加入量化宽松计划，为希腊最终成功回归市场铺平道路。”(完)