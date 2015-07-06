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国际财经 | 2015年 7月 6日 星期一 08:35 BJT

希腊总理称政府准备重回谈判桌 寻找可行的解决方案

路透雅典7月5日 - 希腊周日公投中“反对”纾困条件的投票占绝对多数，总理齐普拉斯乐见这样的结果，称政府准备立即恢复与债权人的协商，使关门的银行恢复营业。

齐普拉斯并不认为公投实际上是希腊是否留在欧元区的选择，他称希腊人民赋予他的使命是达成可行解决方案，而非与欧洲冲突。

“鉴于当前的困难形势，你们做出了非常勇敢的选择，”齐普拉斯向希腊人民发表电视讲话称。“我深知你们赋予我的使命不是与欧洲决裂，而是加强我们在协商中的立场，达成一个可行的解决方案。”

齐普拉斯称，他将要求希腊总统召集政党领导人会议，向他们简单通报当前局势。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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