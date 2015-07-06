希腊总理称政府准备重回谈判桌 寻找可行的解决方案

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅典7月5日 - 希腊周日公投中“反对”纾困条件的投票占绝对多数，总理齐普拉斯乐见这样的结果，称政府准备立即恢复与债权人的协商，使关门的银行恢复营业。
齐普拉斯并不认为公投实际上是希腊是否留在欧元区的选择，他称希腊人民赋予他的使命是达成可行解决方案，而非与欧洲冲突。
“鉴于当前的困难形势，你们做出了非常勇敢的选择，”齐普拉斯向希腊人民发表电视讲话称。“我深知你们赋予我的使命不是与欧洲决裂，而是加强我们在协商中的立场，达成一个可行的解决方案。”
齐普拉斯称，他将要求希腊总统召集政党领导人会议，向他们简单通报当前局势。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。