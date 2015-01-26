希腊左翼激进联盟党有望在周三组成新政府--党内官员

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透雅典1月26日 - 希腊左翼激进联盟党的一位官员表示，该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)周一可能就任总理，并在周三前组成政府。
齐普拉斯周一早上将与反纾困的独立希腊人党领导人卡门诺斯(Panos Kammenos)会晤。
“已经与卡门诺斯先生达成一致，将在当地时间周一10:30举行会晤，以确认支持和独立希腊人党可能参加组建新政府的事宜，”这位拒绝具名的官员称。
齐普拉斯在政府就职前，还希望会见中立党派To Potami和共产党KKE的领袖。在300个议会席位中，左翼激进联盟党料拿下近半数席位。
“最可能的是总理周一宣誓就职，新政府周二晚间或最晚在周三早上就职。”(完)
(编译 张荻/杜明霞；审校 戴素萍/张明钧)
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