希腊反对党领袖表示将筹组政府 全力避免提前选举

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅典8月21日 - 希腊保守的反对党领袖梅伊马拉基斯(Vangelis Meimarakis)周五表示，将试图与目前议会中的各党派筹组一个政府，以避免提前选举带来的负面影响。
在总理齐普拉斯周四辞职后，新民主党党魁梅伊马拉基斯正式获得希腊总统的三天委任，筹组新政府。
他对记者表示，预计于9月20日举行的提前选举“没有作用”，他将试图筹组政府，“以便在目前避免这次选举可能产生的长久负面影响。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。