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时事要闻 | 2015年 8月 21日 星期五 18:30 BJT

希腊反对党领袖表示将筹组政府 全力避免提前选举

路透雅典8月21日 - 希腊保守的反对党领袖梅伊马拉基斯(Vangelis Meimarakis)周五表示，将试图与目前议会中的各党派筹组一个政府，以避免提前选举带来的负面影响。

在总理齐普拉斯周四辞职后，新民主党党魁梅伊马拉基斯正式获得希腊总统的三天委任，筹组新政府。

他对记者表示，预计于9月20日举行的提前选举“没有作用”，他将试图筹组政府，“以便在目前避免这次选举可能产生的长久负面影响。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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