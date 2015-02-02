版本:
中国
债券 | 2015年 2月 3日 星期二 01:50 BJT

标题新闻：希腊财长称有信心ECB不会做任何不利于解决希腊债务危机的事，希望很快就能达成协议

ECB为欧洲央行

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐