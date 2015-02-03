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债券 | 2015年 2月 3日 星期二 10:57 BJT

更新版 1-路透峰会：德国财长忧心德国民众对欧元支持度下滑

**不接受单方面修改**

“当然，由于一系列经济形势发展和市场评估，尤其是由于欧洲央行的货币政策，我们看到欧元汇率明显贬值，”朔伊布勒说。

朔伊布勒称，希腊取得的进展比很多人认为的都要多，但希腊必须坚守承诺。

“我们希望希腊继续沿着这条成功的道路走下去，这符合希腊和希腊人民的利益。但我们不会接受单方面修改救助方案，”他说，并称德国认为，在没有更好的解决方式的情况下单方面讨论救助方案并不令人信服。

朔伊布勒表示，他乐于会见希腊新财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)。瓦鲁法基斯已经访问了巴黎和伦敦，周二将抵达罗马，寻求达成新的债务协议。朔伊布勒发言人称，朔伊布勒和瓦鲁法基斯未来几天将举行会晤。(完)

(编译 张明钧/洪曦/杜明霞；审校 许娜/李婷仪/王兴亚)
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