希腊左翼激进联盟党胜选 赢得近半数议会席位

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透雅典1月25日 - 希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大举胜出，该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)承诺，经过五年撙节的日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。
根据已经统计的逾99%投票，左翼激进联盟党在总数300个议会席次中拿下149席，得票率为36.3%，比现任总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所领导的保守派的新民主党(New Democracy)多出8.5个百分点。
齐普拉斯周一料与反纾困的独立希腊人党领导人会晤。
虽然左翼激进联盟党未拿下希腊议会过半数席位，齐普拉斯领导的政府，将成为第一个致力于推翻2010年纾困条件要求下严格预算限制的欧元区政府。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。