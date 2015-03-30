希腊政府将在数周内卖出比雷埃夫斯港主要股权--新华社

路透上海/雅典3月28日 - 希腊副总理德拉加萨基斯对新华社称，希腊政府将在数周内卖出所持有的比雷埃夫斯港主要股权。这是深陷资金困境的希腊左翼政府态度的突然转变。

齐普拉斯领导的希腊政府1月上台，承诺结束痛苦的节支，称将暂停一系列私有化，包括暂停出售所持有的67%比雷埃夫斯港务局(OLPr.AT)股份。

中远集团是最后竞标名单中的五家公司之一。报导指出，德拉加萨基斯在访问中国时表示，中远集团和其他公司“能够提出很有竞争力的价格”。

德拉加萨基斯称，希腊更换政府导致比雷埃夫斯港私有化拖延了一些时间，将在数周内完成。

比雷埃夫斯港务局运营比雷埃夫斯港一号码头，而中远集团已经运营比雷埃夫斯港两个货运码头。

德拉加萨基斯还表示，希腊还推出了一个三年项目，其中包括与中国的大型项目合作。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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