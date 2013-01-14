企业并购: 中国远洋拟收购希腊最大港口Piraeus的60%股份

路透雅典1月14日 - 据希腊财经报纸Imerisia周一报导,中国远洋控股股份有限公司 正考虑入股希腊最大港口Piraeus(OLP),投资金额为10亿欧元.该港口是希腊计划进行私有化的港口之一.

"这家中国公司有意收购Piraeus(OLP)港口60%的股权."报导称,但未指明消息来源.

该报称,中国远洋打算在希腊确定两大港口私有化程序之后提交投资意向书.另一个港口Thessaloniki Port 也将进行私有化,它们是希腊最大的两个港口.

在此之前中国远洋已经对Piraeus港进行过重要投资,希腊政府持有该港口74%的股份.

"我们没听说过这样的消息."一名要求匿名的OLP高层对路透表示.

路透未获得希腊私有化机构TAIPED官员的置评.

根据Piraeus港务局的信息,2011年该港客货吞吐量分别达到2,000万人次和170万个集装箱.这是希腊最繁忙的港口,也是通向东欧的门户.(完)