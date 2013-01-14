企业并购: 中国远洋拟收购希腊最大港口Piraeus的60%股份

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透雅典1月14日 - 据希腊财经报纸Imerisia周一报导,中国远洋控股股份有限公司 正考虑入股希腊最大港口Piraeus(OLP),投资金额为10亿欧元.该港口是希腊计划进行私有化的港口之一.
"这家中国公司有意收购Piraeus(OLP)港口60%的股权."报导称,但未指明消息来源.
该报称,中国远洋打算在希腊确定两大港口私有化程序之后提交投资意向书.另一个港口Thessaloniki Port 也将进行私有化,它们是希腊最大的两个港口.
在此之前中国远洋已经对Piraeus港进行过重要投资,希腊政府持有该港口74%的股份.
"我们没听说过这样的消息."一名要求匿名的OLP高层对路透表示.
路透未获得希腊私有化机构TAIPED官员的置评.
根据Piraeus港务局的信息,2011年该港客货吞吐量分别达到2,000万人次和170万个集装箱.这是希腊最繁忙的港口,也是通向东欧的门户.(完)
(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。