希腊港口工人计划进行48小时罢工 抗议私有化

路透雅典5月24日 - 希腊港口工人周四将进行48小时的罢工，抗议政府出售该国最大的两个港口。希腊政府已向国际金主承诺将出售港口，以换取急需的纾困贷款。

“出售港口是个错误，无助于带来增长，”比雷埃夫斯港(OLPr.AT)港口工人联盟的秘书长George Gogos说。

Gogos说，在上述罢工结束后，港口工人联盟将决定是否进行新的48小时罢工。持续的罢工可能导致集装箱堆积和货物装卸作业中断。

希腊上月称，中国远洋是对比雷埃夫斯港67%股权出价最高的竞购者。(完)