希腊港口工人计划进行48小时罢工 抗议私有化

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透雅典5月24日 - 希腊港口工人周四将进行48小时的罢工，抗议政府出售该国最大的两个港口。希腊政府已向国际金主承诺将出售港口，以换取急需的纾困贷款。
“出售港口是个错误，无助于带来增长，”比雷埃夫斯港(OLPr.AT)港口工人联盟的秘书长George Gogos说。
Gogos说，在上述罢工结束后，港口工人联盟将决定是否进行新的48小时罢工。持续的罢工可能导致集装箱堆积和货物装卸作业中断。
希腊上月称，中国远洋是对比雷埃夫斯港67%股权出价最高的竞购者。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。