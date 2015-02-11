希腊政府不再讨论出售比雷埃夫斯港的交易--发言人

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透雅典2月11日 - 希腊政府发言人周三表示，希腊不再讨论该国两大港口比雷埃夫斯和塞萨洛尼基港的私有化问题。
“我们不再讨论进一步出售或私有化比雷埃夫斯和塞萨洛尼基港的问题，” Gabriel Sakellaridis在希腊电视台表示。
中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)COSCO.UL运营着比雷埃夫斯港的两个货运码头，且根据去年的私有化计划，该公司已在竞购该港67%股权的过程中与其他四个买家入围。
但上月开始执政的左翼激进联盟党新政府表示，要取消该出售交易。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)