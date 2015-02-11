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国际财经 | 2015年 2月 11日 星期三 20:52 BJT

希腊政府不再讨论出售比雷埃夫斯港的交易--发言人

路透雅典2月11日 - 希腊政府发言人周三表示，希腊不再讨论该国两大港口比雷埃夫斯和塞萨洛尼基港的私有化问题。

“我们不再讨论进一步出售或私有化比雷埃夫斯和塞萨洛尼基港的问题，” Gabriel Sakellaridis在希腊电视台表示。

中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)COSCO.UL运营着比雷埃夫斯港的两个货运码头，且根据去年的私有化计划，该公司已在竞购该港67%股权的过程中与其他四个买家入围。

但上月开始执政的左翼激进联盟党新政府表示，要取消该出售交易。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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