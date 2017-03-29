希腊和金主达成协议 出售政府控制的电力公司股权--消息

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透雅典3月29日 - 据两名接近谈判的消息人士周三称，希腊已同意出售其主要电力公用事业公司PPC (DEHr.AT)燃煤发电厂的部分股权，这是救助改革的一部分。
雅典、欧盟和国际货币基金组织(IMF)之间，对有关Public Power Corp (PPC)将如何放弃希腊市场主导地位的问题存在分歧，这成为各方无法达成一致以结束改革评估、为希腊发放新贷款的一个根源。
其中一名消息人士称，希腊将必须出售其燃煤发电厂高达40%的股权。(完)
(编译 王颖; 审校 李春喜)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。