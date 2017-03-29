希腊和金主达成协议 出售政府控制的电力公司股权--消息

路透雅典3月29日 - 据两名接近谈判的消息人士周三称，希腊已同意出售其主要电力公用事业公司PPC (DEHr.AT)燃煤发电厂的部分股权，这是救助改革的一部分。

雅典、欧盟和国际货币基金组织(IMF)之间，对有关Public Power Corp (PPC)将如何放弃希腊市场主导地位的问题存在分歧，这成为各方无法达成一致以结束改革评估、为希腊发放新贷款的一个根源。

其中一名消息人士称，希腊将必须出售其燃煤发电厂高达40%的股权。(完)