希腊总统提议由技术型官员组阁 左翼政党拒绝

苏格兰首席部长称特雷莎·梅或间接将苏格兰推向再次独立公投
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透雅典5月14日电---希腊总统周二将要求政治人物退出组阁,改由技术型官员组成的政府来带领希腊避开破产,但左翼政党已拒绝该提案,很可能使该国不得不再次举行选举,左翼认为自己会在新选举中稳操胜券.
自从国会九天前选举以来,政党领袖们便僵持不下,他们将於1100GMT时在总统官邸召开会议,但称对总统Karolos Papoulias解决政治危机的提议不抱太大希望.这场危机引发外界揣测希腊在欧元区的日子已屈指可数.
5月6日一场没有决定性结果的大选,造成多党林立的混乱局面,国会也一分为二,分成支持与反对1,300亿欧元(1,680亿美元)欧盟/国际货币基金组织(IMF)抒困计划的两大阵营,但没有任一阵营能够组成联合政府.
如果纾困案的支持者和反对者不能组建政府,那麽势必要在6月重新举行选举.
纾困案的主要反对者--左翼激进联盟党表示,他们认为总统提出由非党派专业人士组阁的计划,只不过是厉行国外债权人所要求的减薪和削减退休金计划,但这项计划已被选民所唾弃.左翼激进联盟党目前在民调中领先.
"我们会参加会议.但会坚守我们的立场.我们不会赞成任何形式的纾困政策,即便是由非政党人士来执行,"左翼激进联盟党发言人Panos Skourletis表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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