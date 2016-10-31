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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 22:57 BJT

标题新闻：希腊公共电力公司董事会宣布中国国家电网在出售电网运营商ADMIE 24%股权招标中胜出

希腊公共电力公司：Public Power Corp.

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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