中国远洋下周将完成收购希腊比雷埃夫斯港51%股份--消息

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透雅典8月5日 - 消息人士周五表示，中国远洋(600428.SS)下周料将完成对希腊最大港口--比雷埃夫斯港(Piraeus Port)(OLPr.AT)的收购。中国远洋的集装箱船队运载量在全球排名第四。
根据中国远洋与希腊的私有化机构(HRADF)在4月签署的协议，中国远洋将以2.805亿欧元(3.125亿美元)收购比雷埃夫斯港51%的股份。
如果中国远洋完成规定的3亿欧元投资，五年后将以8,800万欧元进一步收购16%的股份。
一位接近交易的官员告诉路透，下周三可能通过希腊证交所.ATG将51%股份转让给中国远洋。
另一名官员称，一旦中国远洋收购了51%的股份，比雷埃夫斯港将改组一个新的董事会。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。