中国远洋下周将完成收购希腊比雷埃夫斯港51%股份--消息

路透雅典8月5日 - 消息人士周五表示，中国远洋(600428.SS)下周料将完成对希腊最大港口--比雷埃夫斯港(Piraeus Port)(OLPr.AT)的收购。中国远洋的集装箱船队运载量在全球排名第四。

根据中国远洋与希腊的私有化机构(HRADF)在4月签署的协议，中国远洋将以2.805亿欧元(3.125亿美元)收购比雷埃夫斯港51%的股份。

如果中国远洋完成规定的3亿欧元投资，五年后将以8,800万欧元进一步收购16%的股份。

一位接近交易的官员告诉路透，下周三可能通过希腊证交所.ATG将51%股份转让给中国远洋。

另一名官员称，一旦中国远洋收购了51%的股份，比雷埃夫斯港将改组一个新的董事会。(完)