综述：希腊提出新改革建议 债权人看到些许达成协议的希望

6月22日，雅典，亲欧盟的希腊示威者在议会大厦前手持希腊国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透布鲁塞尔6月22日 - 希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。

欧洲股市和希腊资产大涨，因有望在最后一刻达成协议缓解危机。这场危机可能迫使希腊退出欧元区，并破坏欧元的基础。

欧元区领导人在布鲁塞尔召开紧急峰会，对希腊提出的新建议表示谨慎乐观，称其可能会促成本周达成协议。

希腊急需资金以在6月30前偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元，否则将被视为违约，这可能引发银行挤兑和资本管控。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称希腊的新建议比较全面，是“重启谈判的基础”，但也称未来几天的谈判将很关键。

“未来几天，债权人和希腊政府将继续努力，争取在本周达成协议，”他说。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)对记者表示，有些进展已经让人看到希望，领导人们应指明前进的方向，避免最糟糕的情境--“希腊不可控的无序退出欧元区”，同时让专家们研究出计划细节。

他呼吁希腊左翼激进联盟党(Syriza)与债权人不要再“互推责任”。希腊左翼激进联盟党领导的政府废弃希腊获得救助所需实行的撙节举措，触发危机；而在不确定希腊公共财政是否可以持续的情况下，德国等债权方则拒绝为希腊继续提供融资。

**默克尔态度谨慎**

德国总理默克尔在到达峰会会场时，态度比图斯克更谨慎。

“欧元集团会议之后，还没形成做出一个决定的基础，因此这可能只是一场谘商峰会，”她说。对希腊问题立场强硬的德国财长朔伊布勒稍早对记者表示，他没有看到希腊方面有什么新的动向。

但其他领导人表态比较乐观。法国总统奥朗德对记者表示：

“我希望希腊和各机构在过去几日所做的努力能为尽快达成协议奠定基础...即便什么事情都没有解决，但总算有了改善。”

美国财政部长杰克卢在电话中敦促希腊总理齐普拉斯采取“严肃行动”，同债权人达成协议以避免“给希腊立即造成困难，给欧洲和全球经济造成不确定性”。

迪塞尔布洛姆明确表示，希腊在最后关头拿出的提议意味着，在希腊同国际金主在未来几天研究确定细节之前，欧元区财长不可能做出任何决定。

由于焦急不安的储户继续抽离现金，虽说周一撤资规模要明显小于上周，但欧央行还是增加了对希腊银行业的紧急流动性援助，这是一周来的第三次。

但希腊债务谈判方面的正面消息给投资者以希望，憧憬距离达成协议可能很近了。

欧股上涨，希腊股市.ATG跳涨9%，意大利、西班牙和葡萄牙的公债收益率(殖利率)大幅下降。

德股DAX指数收高3.9%，法股CAC指数当日劲升4.1%。

**税收与养老金改革**

希腊在建议中提出，可将退休年龄逐步提高至67岁，并限制提前退休；此外也将改革增值税体系，将主要税率设为23%。该国还承诺对企业和富人额外征税。

希腊经济部长史塔沙基斯(George Stathakis)对英国广播公司(BBC)表示，该国政府已尽力避免突破左翼激进联盟党(Syriza)设定的“红线”，因后者不愿降低养老金和工资，或提高电力的增值税率。

不过德国总理默克尔所属保守党的议会党团副主席弗里德里希(Hans-Peter Friedrich)称，“出于政治原因拖延破产进程”毫无意义。这也显示出希腊政府在欧洲北部国家引发的愤怒情绪。

在峰会召开前，齐普拉斯与欧洲央行总裁德拉吉和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等核心人物多次会面，但未对记者发表任何评论。

银行业消息人士告诉路透，希腊央行总裁上周警告贷款机构，若峰会没有取得突破，他们就可能迎来“艰难的一天”。

不过雅典各家银行门口周一并未排起长队，也没有出现储户恐慌的迹象。

相关图表：

希腊债务危机发展历程：link.reuters.com/nuf94w

希腊10年期公债收益率与债信评级自2009年以来的变化：link.reuters.com/nuf94w

希腊政府债务与赤字水平：link.reuters.com/car38s

希腊不同年龄阶段的失业率：link.reuters.com/dab48s

欧元区主要国家2007年以来的人均GDP：link.reuters.com/xug94w

加入欧元区后各国的人均GDP变化：link.reuters.com/dyg94w

希腊实质GDP增长：link.reuters.com/gyg94w

欧元区二线国家民间银行存款：link.reuters.com/vep58s

希腊股市：link.reuters.com/dar38s

希腊经常帐：link.reuters.com/qem79t(完)

(编译 张荻/李爽/孙茉莉/徐文焰；审校 张涛/张若琪/郑茵)

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