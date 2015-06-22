综述：希腊提出新建议 最后一刻打破僵局的希望犹存

路透雅典/布鲁塞尔6月21日 - 希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。由于债务谈判迟迟不能取得突破，希腊正在走向破产。

希腊与债权人争执了数月仍无结果，焦虑的存款人从希腊银行业取走了数以10亿欧元计的存款。齐普拉斯的左翼政府周末显示出愿意让步，以解冻援助金和避免违约。

法国总统奥朗德正在意大利米兰访问，他证实希腊提出了新提议，不过欧盟外交官表示，尚未收到正式的书面提议。

目前尚不清楚，希腊的新提案对于债权人加大支出削减与加税力度的要求做出了多大让步，但其让人产生一线希望，在雅典资金告罄之前也许会在最后一刻达成协议。

在包括欧元区领导人峰会在内的紧急会议召开一天前，齐普拉斯身陷一场漫长的内阁会议，并通过电话与德国、法国和欧盟执委会领导人讨论了新提案。

“总理向三位领导人提出了希腊关于达成互惠协议的提议，这样的协议将提出决定性的解决方案，而不是拖延问题的解决，”齐普拉斯办公室发表的一份声明表示。

他预定周一上午会见欧盟执委会主席贾克、欧洲央行总裁德拉吉和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德，下午稍早将会晤欧元区领导人。

凭借结束撙节政策的承诺当选的齐普拉斯，坚持反对削减退休金支出，并要求减免债务负担。

但希腊官员说过，雅典可能愿意考虑提高增值税或其它税项以满足债权人要求。

“时间所剩不多了，每一天都很宝贵。谈判与磋商必须继续进行，以便能达成协议，”奥朗德在与意大利总理伦齐的联合记者会上表示。

雅典急需获得新资金，以避免无法偿还本月底到期的16亿欧元IMF贷款。在上周末谈判破裂后，希腊银行业存款加速外流，如果仍不能取得突破，希腊可能必须在几天内实施资本控制。

两名与会的银行家对路透表示，希腊央行总裁史托纳拉斯周五会晤资深银行家，告诉他们如果未能达成协议，周二做好应对“困难一天”的准备。

法兰克福与布鲁塞尔的消息人士表示，欧洲央行周一0830GMT将讨论希腊银行业的流动性。消息人士称，希腊周一预约取款金额已经达到10亿欧元。上周储户取走了逾40亿欧元存款。

欧洲一些部长淡化了周一达成最终协议的前景，但寄望可以及时达成政治谅解，为6月底前达成全面协议奠定基础。

希腊政府认为要求该国实施的撙节举措导致危机恶化。希腊左翼激进联盟党(Syriza)一位资深议员周日称，贾克此前提出的方案将导致“一场浩劫”。

Syriza周日发表声明称，“民主不能讹诈，尊严不容妥协”，宣布将举措抗议活动。

但德国的态度也日趋强硬。德国总理梅克尔承受着来自党内的压力，要求她不要对希腊的诉求做出让步，即便这会导致希腊退出欧元区。(完)

(翻译 张涛/张荻； 审校 徐文焰/龚芳/张若琪/郑茵)

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