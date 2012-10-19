希腊数万人罢工 抗议财政紧缩

希腊民众周四举行大罢工，抗议财政紧缩方案，近4万人走上雅典街头抗议，向在布鲁塞尔举行的欧盟领导人会议表明，新的薪资和养老金削减计划只会加剧他们的困境。警方与投掷石块和汽油弹的示威者发生冲突，约50名示威者因涉嫌袭警被拘捕。路透