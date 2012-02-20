救援希腊决定性会谈即将进行 希腊人抗议撙节措施

欧元区部长周一将就救援希腊问题会面希腊总理前往布鲁塞尔此前发生暴力抗议,建筑物着火多数希腊人希望留在欧元区--调查

路透雅典2月19日电---周一布鲁塞尔将就避免希腊破产的1,300亿欧元救助计划举行决定性会谈,在此前夕,数以千计的希腊人周日举行抗议,反对为降低该国债务而采取惩罚性撙节措施.

希腊人希望欧元区财长周一能签署欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救援计划.这将成为2010年以来对希腊的第二轮救援.

但以德国为首的国家仍然怀疑希腊缩减债务负担的决心.然而希腊下月若不能偿还债务,将引发无序违约,进而波及整个欧元区.

希腊总理帕帕季莫斯会议前夕已飞往布鲁塞尔,做最後的准备.与此同时约3,000人在首都宪法广场集会抗议.

防暴警察在国会前形成防卫,防备再次爆发暴乱.一周前,数以万计希腊人参与抗议集会,在之後的暴乱中,雅典城区的部分建筑物遭遇纵火和抢掠.

警方称,除了示威者在回家时发生小规模冲突,并向安全部队投掷石头之外,此次抗议活动基本上还算和平.

周日公布的一项调查显示,自1974年希腊结束军方统治之後控制政府的两大党派--泛希腊社会运动党(Socialist PASOK)和保守的新民主党可能在4月的大选中总共获得超过四分之一的选票,而左翼党派则影响力大增.

调查机构MRB的一项调查显示,73%的希腊人希望该国继续留在欧元区,但仅有49%的希腊人认为希腊在两年之後能成功留在欧元区.

经过数月激烈的谈判之後,希腊人获得纾困的希望在提升.他们认为周一的欧盟会议将会通过该国获得纾困的协议,从而能够避免在3月20日债务违约.希腊有大量债务在3月20日到期.

**不会抛弃希腊**

奥地利财长Maria Fekter周日讲话时称,纾困协议似乎正在达成.

"我认为大多数人都不会想另起炉灶,因为这将耗费巨大的精力和财力."她在接受电视访问时表示.

"欧元区财长还有我本人都相信,政府首脑赞成不能任希腊自生自灭,也不能抛弃希腊(出欧元区)."Fekter指出.

不过欧元集团主席贾克稍早已经明确表示,各方仍需在周末紧急行动起来,以制定促使希腊削减债务的方案.贾克将主持周一的欧元集团会议.

希腊一名政府官员称,帕帕季莫斯已飞往布鲁塞尔,但不愿透露他将与何人会面.

伦敦的咨询机构Capital Economics警告称,希腊纾困方案仍有可能破局,并指出有越来越多的人暗示,欧元区现在应对希腊违约以及脱离欧元区的能力有所增强.

"一些核心决策者已经暗示,希腊无序违约的负面影响可能有限,因此若希腊不接受额外的严厉条件,就可能放弃(纾困)."该机构写道.

除了预算削减之外,欧元区内部还要求将希腊的公共支出置于严格的监督之下.

**未达标**

希腊须在2020年之前,将债务与国内生产总值(GDP)之比降至更为可控的120%.欧盟和IMF官员认为,这一目标难以达成.该目标假设希腊明年能够实现预算盈余,但没有计入维持其债务的巨大成本.

一位官员称,根据欧盟执委会、欧洲央行和IMF一项分析中的主要前景,希腊债务与GDP之比在2020年仅会降至129%.

欧元区高级财政官员周日会面,就此分析结果展开讨论并力图在周一财长会议前找到让希腊达标的途径.

一位官员指出,尽管仍有一些差距有待填补,但并非严重到破坏纾困协议的程度.

批评人士称,撙节举措令希腊在衰退泥潭中越陷越深,2011年第四季该国经济萎缩达7%,令其更难以偿还债务.希腊经济自2008年以来已经收缩16%,失业率超过20%.

一名熟悉该项分析的官员指出,为了使债务与GDP之比更接近120%,民间持有的债券利率可能会有一些调整,而欧盟及其成员国央行也可能作出让步.

希腊从欧盟获得的贷款利率可能会被调降,而持有希腊债券的欧元区各国央行也可能会接受与民间债权人类似的条件.(完)

--编译 王丽鑫/李春喜/徐文焰;审校 李爽/侯向明

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