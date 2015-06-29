综述：希腊民众集会抗议节支政策 欧洲银行股大跌

路透雅典6月29日 - 数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。

希腊计划周日就救助议题举行公投。总理齐普拉斯表示，将尊重投票结果，但不会领导一个执行“长期节支政策”的政府。

“如果希腊人民想要一个受尽羞辱的总理，这样的人多得很。但绝不会是我，”他在希腊国家电视台的一次采访中称。雅典发生民众集会，为多年来最大规模之一。

早上醒来，希腊人震惊地发现银行关闭，超市排起的长队，希腊在欧元区的前途未卜。这一天结束时便爆发了抗议集会。

欧洲领导人和决策者对齐普拉斯周六凌晨意外宣布公投措手不及，警告这是对希腊在欧元区的前途投票。

希腊距离对16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款违约仅有几小时，债务危机迅速升级。

评级机构标准普尔将希腊主权债信评级在垃圾区域进一步调降一个级距至“CCC-”，称希腊脱离欧元区的机率为50%。

希腊人见惯了政府与国际债权人经过漫长谈判后在最后一刻达成协议，可这次情况急转直下令他们震惊。银行自动取款机(ATM)外以及超市中已排起长队，而对于燃油和药品供应可能中断的担忧也不断升温。

谈判破裂已将欧盟和欧元区推入未知领域。雅典股票交易所周一休市，希腊的银行也停业，其他金融市场则受到希腊脱欧的担忧打压而下挫。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大跌逾4%，银行类股.SX7E重挫5.84%。美股三大股指亦大幅收低。

“我简直不敢相信，”雅典居民Evgenia Gekou说。“我一直认为，明天早上醒来一切都会OK。我努力不让自己担心。”

经过数月谈判，希腊的欧元区伙伴国恼火不已，指责这场危机完全是由于齐普拉斯拒绝了他们认为已经非常慷慨的提议。而希腊方面则争辩说，对方提出的削减养老金和增税要求只会让危机恶化。希腊正处在当代最严重的经济危机当中，约有四分之一的劳动力已经失业。

路透周一针对逾70位经济分析师和交易员进行的快速调查显示，受访者认为希腊离开欧元区的可能性为45%，高于一周前的30%。

**感觉遭到背叛**

欧洲领导人的情绪异常焦躁。欧盟执委会主席容克表示，他感觉自己遭到了背叛，并告诉希腊人，若公投结果为“否”，将被视为退出欧元区的暗示信号--他的立场得到其他领导人的附和。

“我要对我所深深热爱的希腊人民说：你们绝不可以自寻死路，因为你们怕死，”容克在记者会上表示。

尽管周末的讲话十分尖刻，但贷款人表示协商的大门仍未关闭。

法国总统奥朗德呼吁齐普拉斯回到谈判桌前来，德国总理默克尔表示，她已经做好了公投后与希腊重开谈判的准备，包括商谈如何减轻债务负担。

奥朗德与美国总统奥巴马进行了交谈，奥朗德的助手称他们同意共同努力恢复谈判，找出解决方案以确保希腊的金融稳定。

希腊国内银行的提款机关闭至周一中午，之后可以取款，但每日取现不超过60欧元。

“我钱包里只剩5欧元了，本打算在这碰碰运气看能不能取到钱。昨天我家附近提款机那里排的队太长了，”水管工人Yannis Kalaizakis周一在雅典市中心一处已被提空的ATM机旁说。

“我不知道还能说什么。真是一团糟。”

企业抱怨拿不出钱支付工资和货款，而且不得不停止进口；农产品交易预计也将受到影响。

公投的问题很简单：“欧盟执委会、欧洲央行和IMF在2015年6月25日提出的提议...是否应被接受？”

而答案“否”是第一选项，在“是”的上面。希腊政府宣称“否”将会增加其在谈判桌上的筹码，不过其他欧洲领导人表示，这会导致希腊脱离欧元区。

目前没有进行相关的民调，不过Economist Intelligence Unit称，民众更有可能倾向于选择“否”，从而令希腊脱欧的可能性升至60%。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰/郑茵；审校 张涛/张若琪)

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