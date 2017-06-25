穆迪上调希腊主权债信评级至Caa2 此前该国获得欧元区新贷款

美国旧金山联储总裁称近期通胀放缓主要是因为一次性因素
路透悉尼6月26日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，近期美国通胀放缓主要是因为一次性因素，不应该因此而停止进一步升息。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。
穆迪还将希腊的评级展望从“稳定”调整至“正面”，称看到希腊经济出现企稳的初步迹象。(bit.ly/2s0pSTi)
路透6月15日报导，欧元区金主同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，将该国从违约边缘拉回，并提供了一些关于2018年潜在的债务减免的细节，国际货币基金组织(IMF)也同意加入纾困行动,为希腊提供了不到20亿美元的备用资金。
本周稍早希腊总理齐普拉斯表示，他预计该国公债收益率将进一步下降，帮助希腊重返债市。
穆迪并称，预计今明两年希腊经济将出现增长，预计今年公共债务与国内生产总值(GDP)之比将稳定在179%。
穆迪也将希腊外币和本币债券的长期国家评级上限从Caa2上调至B3。(完)
(编译 李春喜; 审校 许娜)
路透悉尼6月26日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，近期美国通胀放缓主要是因为一次性因素，不应该因此而停止进一步升息。
路透悉尼6月26日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，由于美国经济处在充分就业状态，且通胀率有望在明年触及美国联邦储备委员会(美联储，FED)2%的目标，所以美联储需继续逐步升息，以保持经济稳步顺利发展。
路透伦敦6月25日 - 国际清算银行(BIS)周日称，尽管经济情况好转正在帮助全球银行业在金融危机爆发的10年后转危为安，但欧元区金融机构仍令人们对该领域的复苏保持谨慎。