穆迪上调希腊主权债信评级至Caa2 此前该国获得欧元区新贷款

路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。

穆迪还将希腊的评级展望从“稳定”调整至“正面”，称看到希腊经济出现企稳的初步迹象。(bit.ly/2s0pSTi)

路透6月15日报导，欧元区金主同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，将该国从违约边缘拉回，并提供了一些关于2018年潜在的债务减免的细节，国际货币基金组织(IMF)也同意加入纾困行动,为希腊提供了不到20亿美元的备用资金。

本周稍早希腊总理齐普拉斯表示，他预计该国公债收益率将进一步下降，帮助希腊重返债市。

穆迪并称，预计今明两年希腊经济将出现增长，预计今年公共债务与国内生产总值(GDP)之比将稳定在179%。

穆迪也将希腊外币和本币债券的长期国家评级上限从Caa2上调至B3。(完)