惠誉上调希腊评级 称其财政状况好转

评级机构惠誉周二将希腊主权信用评级上调一个级距，指因该国在削减预算赤字方面有进展，且退出欧元区的风险降低。去年希腊几乎要退出欧元区，改革停滞不前也让其饱受诟病，但最近几个月希腊因回到正轨并推进节支措施，赢得了国际金主的赞扬。路透