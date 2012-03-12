希腊陷入深度衰退 债务交换恐成短效安慰剂

记者 Ingrid Melander 编译 张明钧/艾茂林

路透雅典3月12日电---希腊陷入深度衰退,大选变数难料,恐将使其人类史上最大规模的债务重整计划成为短暂的安慰剂,尽管其为欧元区带来的存续威胁已不若以往严重.

上周民间债权人与希腊政府达成协议,大规模减计其持有的希腊债券价值,这应可让欧元区财经首长在周一的会议中宣告他们将会拨付其所负担的第二轮纾困金1,300亿欧元.国际货币基金组织(IMF)将於本周稍晚敲定其最终的贡献金额.

民间新债换旧债让希腊庞大的债务顿时减少约1,000亿欧元,但希腊仍为欧元区负债最为沉重的国家,未来也不能排除出现更为混乱的违约、甚至退出欧元区的可能性.

欧元区夥伴已被雅典当局许多落空的承诺搞得大为光火,若4月底或5月初于大选中脱颖而出的新领导团队,未能改善其在执行改革上的不良记录,则希腊的援助可能会被断绝.

在此同时,希腊国内民众对於经济长久衰退愤怒难消,若目前已处於纪录高点的失业数据持续恶化,且欧盟及IMF要求雅典当局作出更多牺牲,最後可能还是要提出另一套的解决方案.

"债务交换完全没有解决希腊的各种问题."Berenberg Bank首席经济学家Holger Schmieding表示."当然,若没有债务交换计划,希腊就会陷入大麻烦.但是希腊的问题在於必须恢复成长,否则没有办法背负债务负担."

自2008年以来,希腊经济估计已经萎缩了约15%,陷入二次世界大战以来最严重的衰退,受到政府为了让公共财政回到正轨而加税、减薪及削减投资的拖累.10个就业岗位中就有1个消逝,有超过半数的年轻人找不到工作.

**适得其反**

为获取欧盟/IMF新援助贷款,希腊同意进一步收紧财政,比如将最低工资削减五分之一;但此举或导致希腊陷入更深衰退,并损及国家财政收入,令其无法达成金主规定的债务和赤字目标.

"更多的财政节支很有可能会适得其反,"IHS Global Insight的Diego Iscaro警告说,若一国几乎每天都在上演反节支抗议的同时,失业又持续攀升,那麽该国有可能上演"社会爆炸".

在财政节支及精简政府相关改革一拖再拖的重压下,自2010年达成首笔援助协议以来,希腊的经济衰退一直比欧盟和IMF预估的要严重.

相应地,希腊屡次错失财政目标,被欧元区其他成员国远远甩在身後.在世界经济论坛编撰的涵盖142国的竞争力指数中,希腊排名第90.

"希腊之所以还留在欧元区,主要是因为其退出欧元区造成的影响实在太糟.但如果不停施压,希腊经济就没有了喘息空间,人们迟早会忍无可忍,"Iscaro说.

民调显示,希腊民众仍支持留在欧元区,但有越来越多的人想要在临时大选中投票支持那些反对援助改革的政党.临时大选或最早於4月底举行.

在民调中领先的保守派领袖Antonis Samaras已表示将遵守援助计划,但对节支措施给经济造成的影响发起抨击,并表示可能重新商议援助计划的部分内容.

但民调亦显示,他不太可能获得绝对多数票,这加剧了长期不确定前景,或是重新选举,或是勉强与社会主义党派结成联盟--这样一来金主们可不会轻易相信希腊有坚持执行援助协议的政治意愿.

"如果4月或5月举行选举,全球市场会和过去两年半一样,对希腊局势感到紧张,"Berenberg银行的Schmieding说."希腊和欧洲上空将笼罩巨大不确定性."

分析师提出警告,就算保守派新民主党和泛希腊社会运动党(PASOK)组成的新联盟承诺坚持援助协议,如果欧盟和IMF官员在季度审查中要求希腊作出更多牺牲,该执政联盟也将面临公众要求变换航向的沉重压力.

"如果(欧盟/IMF/欧洲央行)三巨头说:'你们没有达成计划,财政上还需要再紧缩多少多少亿欧元,'那麽这可能成为压倒骆驼的最後一根稻草,"Capital Economics的Ben May说道.

此外,三巨头每三个月要对希腊进行一次审查,使得欧盟和IMF更可能在任何一次审查後停止发放贷款.

在雅典街头,一些民众称债务互换协议对他们基本没有帮助.这项协议让银行业手中的希腊公债贬值四分之三,将希腊3,500亿欧元的债务负担减轻1,000亿欧元.

一位52岁的保险经纪人Eleni Sotiriadou说,换债协议或许为希腊这个国家赢得一些喘息空间,但对普通人无济于事.

**失掉耐心**

向希腊提供生存援助的欧盟和IMF曾在一份机密报告中警告称,如果希腊再次推迟改革,抑或经济衰退比预期的严重,那麽援助计划可能轻易偏离航道,该国债务可能重回换债前水平.(相关报告请点选r.reuters.com/qeb76s).

即便援助计划达成目标,到2020年将希腊债务与GDP之比从目前的约160%拉低至120%,但该比率仍比普遍认为的可持续水平高出不少.

"我们认为更深一步讲,必须进行更严厉的重组,可能涉及到官方债权人,"Capital Economics的May说."这或许是持续压低希腊债务的唯一办法."

希腊在接受第一轮援助时就曾留下拖延改革的不良记录,包括错失赤字目标和私有化目标.有这样的名声在外,意味着如今欧盟和IMF监察员每三个月驾临雅典来梳理账目时,希腊犯错的空间十分有限.

"如果希腊不断错失目标,三巨头迟早会失去耐心,不再向希腊提供资金,"IHS Global Insight的Iscaro这样说.(完)

--译文审校 龚芳

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