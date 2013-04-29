希腊通过改革法案 将获取欧盟/IMF约88亿欧元救助贷款

路透雅典4月28日 - 希腊国会议员周日通过一项改革法案，以获取来自欧盟和国际货币资金组织(IMF)约88亿欧元(89亿美元)的救助贷款。

在希腊执政联盟三个政党的一致支持下，法案以168票赞成对123票反对顺利得到通过。该法案是进一步获得救助贷款的一项条件。

希腊财政部长史托纳拉斯表示，欧元区高级官员将于周一开会，批准一直未支付的28亿欧元(36.5亿美元)救助贷款。

他补充道，欧元区各国财长将于5月13日开会，再度发放60亿欧元贷款。

这项法案将使以纪律原因解雇公务员变得更加容易，且延长了不受欢迎的房产税。(完)

(编译 王翔琼; 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。