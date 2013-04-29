希腊通过改革法案 将获取欧盟/IMF约88亿欧元救助贷款

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透雅典4月28日 - 希腊国会议员周日通过一项改革法案，以获取来自欧盟和国际货币资金组织(IMF)约88亿欧元(89亿美元)的救助贷款。
在希腊执政联盟三个政党的一致支持下，法案以168票赞成对123票反对顺利得到通过。该法案是进一步获得救助贷款的一项条件。
希腊财政部长史托纳拉斯表示，欧元区高级官员将于周一开会，批准一直未支付的28亿欧元(36.5亿美元)救助贷款。
他补充道，欧元区各国财长将于5月13日开会，再度发放60亿欧元贷款。
这项法案将使以纪律原因解雇公务员变得更加容易，且延长了不受欢迎的房产税。(完)
(编译 王翔琼; 审校 李爽)
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