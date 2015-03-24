希腊周一之前将提交改革方案--政府发言人

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透雅典3月24日 - 希腊政府发言人周二表示，该国将于下周一之前提交改革方案，期望能够藉此取得迫切需要的资金。
该名政府发言人向Mega电视表示，“最慢将于周一之前完成。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周一在柏林会见德国总理默克尔，但尚不清楚就希腊必须执行的经济改革双方是否减少了分歧，希腊必须进行经济改革以获得债权方的最新金援。
发言人Sakellaridis称，希腊将提交的改革方案将不包括经济衰退应对措施，但包括结构性改革措施。
他称，齐普拉斯及默克尔周一讨论了改革大纲，但没有更深入。
Sakellaridis称，“我认为已经找到共同点，”(完)
(编译 张明钧/于春红; 审校 龚芳/艾茂林)
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