希腊周一之前将提交改革方案--政府发言人

路透雅典3月24日 - 希腊政府发言人周二表示，该国将于下周一之前提交改革方案，期望能够藉此取得迫切需要的资金。

该名政府发言人向Mega电视表示，“最慢将于周一之前完成。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周一在柏林会见德国总理默克尔，但尚不清楚就希腊必须执行的经济改革双方是否减少了分歧，希腊必须进行经济改革以获得债权方的最新金援。

发言人Sakellaridis称，希腊将提交的改革方案将不包括经济衰退应对措施，但包括结构性改革措施。

他称，齐普拉斯及默克尔周一讨论了改革大纲，但没有更深入。

Sakellaridis称，“我认为已经找到共同点，”(完)

(编译 张明钧/于春红; 审校 龚芳/艾茂林)

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