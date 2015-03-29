综述：希腊提交改革清单 总理称不会和欧洲撕破脸

路透雅典3月28日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周六表示，他不会和欧洲撕破脸，之前希腊向其金主提交了一份改革清单，以获得亟需的资金。

齐普拉斯领导的左翼政府2月同意一项延长纾困融资协议，尽管援助已冻结，但现在必须就一套改革举措达成一致，以避免破产。这份改革计划周五已经提交给欧盟-国际货币基金组织(IMF)债权人。

熟悉希腊财政状况的消息人士周二对路透表示，若不能获得新贷款，希腊将于4月20日资金告罄。

“流动性问题肯定不利形势，但我认为一旦我们就改革达成协议，这个问题立即会得以解决，”齐普拉斯周日接受Real News报纸专访时表示。

在问及有关政府处理腐败问题的举措后，齐普拉斯还被问及是要和欧洲伙伴国撕破脸、还是要和伙伴国找出解决方案。

“我的看法一直没变：消除腐败，与欧洲达成一致解决方案，”他回答道。

此前齐普拉斯内阁成员中立场最为左倾的能源部长Panagiotis Lafazanis抨击道，“德国化的欧盟...一周又一周地勒紧希腊经济的枷锁。”

希腊称改革将使2015年国家收入增加30亿欧元(33亿美元)，部分通过解决逃税来实现，但其将反对任何新的“会带来衰退的举措”，比如进一步降低薪资或养老金。

与欧盟和IMF债权人的讨论周末将继续，“还有很多工作要做”，消息人士对半官方新闻机构Athens News Agency表示。

随着协商开始，希腊财长瓦鲁法基斯对周日Vima报纸表示，改革不会包括提高增值税，但会调整收税方式。希腊海岛增值税偏低，因此一直担心上调增值税。

瓦鲁法基斯成为外界猜测的焦点，因之前德国画报报导称，希腊政府一位消息人士表示，他辞职只是时间问题。但齐普拉斯表示，瓦鲁法基斯是“政府的核心人物之一”。

**中国和俄罗斯**

在希腊极力筹资之际，希腊副总理德拉加萨基斯对中国官媒新华社表示，希腊将在几周内出售比雷埃夫斯港口的多数股权，立场较此前出现反转。

希腊官员在访问中国期间，德拉加萨基斯暗示，中国中远集团成为希腊67%政府持股的有利竞争者。

随着希腊寻求填补国家资金缺口，俄罗斯驻希腊大使对Kathimerini报表示，如果希腊提出贷款请求，俄罗斯将予以考虑。

齐普拉斯将在4月8日到访莫斯科，与俄罗斯总理普京会晤，但希腊政府强调其无意寻求从俄罗斯取得融资。

周六，希腊能源部称，能源部长Lafazanis周一将与罗斯能源部长诺瓦克和Gazprom执行长Alexei Miller在莫斯科举行会谈。一周后齐普拉斯将抵达莫斯科。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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