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国际财经 | 2015年 6月 10日 星期三 07:53 BJT

希腊将修改改革方案以期在周三达成协议--消息人士

路透6月9日 - 知情人士称希腊周二将继续与国际金主谈判，以期缩小在改革方案上的分歧，从而使总理齐普拉斯能于周三在布鲁塞尔的会议上敲定协议。

知情人士对路透说：“我们今晚将尽可能地靠近，将努力缩小分歧以便领导人能够在明天迈出最后一步。”

周三齐普拉斯将会晤德国总理默克尔和法国总统奥朗德，讨论协商进展。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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