希腊表示计划在12月中旬之前完成第二阶段改革

路透布鲁塞尔11月23日 - 据一份声明草案显示，希腊向欧元区各国财长表示，该国计划在12月中旬之前完成救助方案中规定的第二阶段改革，以便获得下一批救助贷款。

欧元区财长周一在布鲁塞尔开会，讨论希腊改革进展，同意在希腊完成第一阶段改革的情况下向其发放20亿欧元，以刺激经济。

“现在我们的注意力将转向欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)计划的下一阶段，并呼吁希腊当局就第二阶段和最后阶段问题加快与国际机构的合作，”财长们的声明草案称。

“对于希腊当局作出在12月中旬之前完成第二阶段改革的承诺，我们表示欢迎，”声明草案称。

与第二阶段改革挂钩的救助款金额为10亿欧元。

目前希腊还可以从欧元区得到至多100亿欧元资金，用于国内四大银行的资本重组。

欧元区财长称，四大行都已经有能力从民间投资者手中筹资，以弥补44亿欧元的资本缺口，这一数字是根据欧洲央行压力测试中的基准情境所得。

其中有两家银行还能够筹集到足够的民间资金以弥补压力测试中负面假设下的资本缺口。压力测试显示，这种情境假设下整个银行业总计资金缺口为144亿欧元。(完)