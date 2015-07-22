焦点：希腊议会将对改革方案进行表决 总理呼吁党内团结一致

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透雅典7月21日 - 希腊总理齐普拉斯周二号召他所属的希腊极左翼联盟(SYRIZA)团结一致，稍晚议会将就债权人要求的第二套改革措施进行表决，以启动新救助协议的谈判。
在债权人要求的增税、市场改革和削减支出等问题上，齐普拉斯已经面临党内的倒戈，不过在亲欧洲的反对党派支持下，该方案预计可在议会得到批准。
投票前夕，齐普拉斯在与SYRIZA党的官员谈话时表示，他计划达成救助协议。这将使希腊有望获得最高860亿欧元的新贷款，支撑该国摇摇欲坠的财政，并消除被迫退出欧元区的威胁。
他说，“直到今天，我看到各种反应，不乏充满豪言壮语的声明，但我还没有听到任何替代方案。”他并警告党内强硬派，不要忽视多数希腊人明显希望留在欧元区的意愿。
稍早希腊政府发言人Olga Gerovasili表示，政府预计与债权人在8月20日之前完成救助谈判，周三议会投票通过后，预计马上开始谈判。
副财长Dimitris Mardas称，欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)机构官员周五将赴雅典，与政府召开会议。
中间派To Potami党和社会党Pasok党领袖都表示，将在救援协议一事上支持齐普拉斯政府，但要求总理对未来发展给出明确的“蓝图”。
加上执政联盟右翼独立希腊人党的席位，齐普拉斯在议会300个席位中占到162席。不过上周的反对导致他的支持票仅剩123票，若进一步减少可能削弱改革的可能性。
一些政府官员暗示，若支持率降至120票以下，齐普拉斯可能被迫辞职。
但他是否会下台仍是未知数。若真的进行信任投票，他在亲欧反对党的支持下肯定能获胜。
**退休金和农户税率议题**
在上周的投票后，欧洲当局释出数以十亿计欧元紧急资金，让希腊得以在期限前支付债款，并让已停业三周的银行重新营业，以免民众挤兑存款拖垮银行体系。
评级机构标准普尔将希腊长期主权债信评级从“CCC-”上调至“CCC+”，称认为在未来六至12个月，希腊违约不再是不可避免的。标普并表示，希腊退出欧元区的机率现低于50%。标普此举带来些许鼓舞。
随着银行周一重新开始营业后一切慢慢回归正常，政府提出第二批针对司法改革与银行业议题的纾困议案。
将于周三投票的议案中，欧盟扶持倒闭银行的新规定将被纳入希腊法规，这些规定系于2008年金融危机后颁布，目的在于协助纳税人免于不得不向陷入麻烦的银行提供纾困的风险。
这项所谓的银行复苏与处置指令(BRRD)，会先将陷入困境银行的亏损加诸股东与债权人身上，也就是所谓的“自救”流程，之后才会动用纳税人的资金援助银行。
但其中未包括限制提早退休的养老金改革，以及将农户适用税率从13%调高到26-33%的措施。
这些问题将于未来几周，在与欧洲债权国讨论完整的救助协议时一并处理。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/龚芳)
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