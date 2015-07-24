综述：希腊议会通过第二批改革方案 将与债权人重启救助谈判

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
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路透雅典/布鲁塞尔7月23日 - 希腊债权人周四为在雅典重启谈判做好准备；之前希腊议会在黎明之前通过了第二批改革措施协议，没有因左翼激进联盟党(Syriza)部分成员的叛离而受阻。
希腊最有影响力的智库预计，国内经济将大幅下降并陷入衰退；这表明，解决希腊债务问题的目标已变得更加渺茫。
这使希腊总理齐普拉斯面临更大阻力。他必须与疑虑重重的债权人谈妥规模860亿欧元的救助协议，还要竭力维持左翼激进联盟党的完整。
又一次马拉松会议于周四凌晨时分结束，希腊议会以压倒性多数投票通过了第二批改革议案。但左翼激进联盟党有36个人叛离，从而迫使齐普拉斯依靠反对党的投票。
虽然齐普拉斯的个人支持率高涨，但如果经济在去年温和复苏之后再次跌入衰退，则他的政府能否推行债权人要求的一系列撙节措施将面临考验，其中包括加税、减支以及实施经济改革。
欧盟执委会发言人对希腊的投票结果表示欢迎。正式谈判定于周五开始。欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)构成希腊国际债权人“三巨头”。
希腊官员称，他们计划在8月20日前完成谈判并在议会通过一项协议。这一时间正值希腊所欠欧洲央行34亿欧元款项到期。
IMF新任希腊事务负责人Delia Velculescu和欧盟执委会及欧洲央行官员料于周五现身雅典。谈判将围绕两大不同主题展开，其一为针对希腊所必须采取行动的新谅解备忘录(MOU)，其二则有关希腊希望获得的贷款。
但围绕希腊极度疲弱的经济能否支撑该计划的担忧早已有之。经历六年之久的下滑后，希腊国内生产总值(GDP)已萎缩四分之一，失业率蹿升至25%以上。
IOBE在季度报告中称，希腊将为上月实施的资本管制付出沉重代价。该机构一改今年4月份对希腊今年经济增长1%的预期，称希腊经济今年将萎缩2.0-2.5%，而且到明年也将维持衰退状态。希腊2014年经济成长0.7%。
在IMF参与的当前计划于明年到期后，其未来参与程度还不确定。IMF称，若要救助计划取得成功，必须对希腊规模庞大的债务进行重组，但IMF这一主张面临欧洲伙伴的抵制。
“很明显前路维艰，整个过程才刚刚开始，”IMF发言人Gerry Rice说。
**左翼激进联盟党内斗**
希腊高官周四表示，该国今年将达不成1%的基本预算盈余目标。该目标是希腊在实施资本管制前与债权人同意设定的。
这位官员称，希腊银行业者面临资本重整，但只有在银行业压力测试后才能知道代价几何。银行业压力测试将于8月开始。如果没有欧洲央行提供的紧急融资，希腊银行业者将马上破产。
虽然希腊与债权人重启谈判，但左翼激进联盟党内部动荡带来阴影，这导致在救助协议达成后，希腊可能在9月或10月举行提前选举。
希腊国务部长、齐普拉斯最亲密的助手Nikos Pappas对半官方新闻机构Athens News Agency表示，政府将先完成救助谈判，再决定下一步政治行动。
如果谈判未能及时完成，欧洲当局可能必须提供更多暂时性融资。欧洲当局已经向希腊提供70亿欧元过桥贷款，用于偿债。
希腊一位高官表示，希腊政府希望救助及时到位。(完)
(编译 王颖/刘秀红/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫/张涛)
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