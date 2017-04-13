希腊改革方向正确 但IMF是否参与纾困仍在磋商--IMF总裁

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透布鲁塞尔4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三称，希腊正在沿着改革的正确方向迈进，但关于希腊救助评估以及IMF在其中可能担任角色的谈判“才到半途”。
“我在过去几周看到的情况是，正在沿着正确的方向迈进，”拉加德在布鲁塞尔的一个会议上称，但“谈判才到半道”。
她重申，需要重组希腊债务，以确保该国财政稳定。希腊债务目前相当于国内生产总值(GDP)的178%。
拉加德称，重组范围“将在纾困计划结束时决定”，但“须提前确定(重组)形式”。
“我们仍在讨论向该国提供一些贷款的条件，我们还没到那一步，”拉加德补充说，IMF对希腊的贷款将必须遵守严格的条件，不能期望对希腊有特殊待遇。
拉加德还称，“一旦增长形势得到巩固，”就应实施额外的撙节措施。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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