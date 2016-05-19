希腊政府向议会递交改革方案 以利于获得新救助资金

路透雅典5月18日 - 希腊政府周三向议会提交议案，拟上调税率、允许银行出售不良贷款，并与外国金主成立一个新的私有化基金，以获得更多救助资金。

周三晚间向议会提交的这项议案中，将增值税区间上限从23%提高至24%、提高燃油和烟草税收、并制定出银行业者出售不良贷款的程序。

希腊议会还将就一个应变机制投票表决；如果希腊不能达到最新财政目标的话，该应变机制将自动执行减支。希腊自2010年以来已接受三次国际援助。国际金主希望能有一个机制，迫使希腊减少日常开销，从而使该国在2018年之前达到基本赤字/国内生产总值(GDP)之比不超过3.5%的目标。

国际金主要求希腊在5月22日欧元集团会议之前通过最新改革计划，以确保评估能顺利完成，这样才能释放下一笔援助金。希腊需要用这批资金偿还国际货币基金组织(IMF)贷款、国家拖欠款项以及7月应向欧洲央行偿还的债务。

欧元区财长可能还将提到债务重组问题。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)的执政联盟在议会300个席位中占153席的微弱多数，投票料将考验联合政府的人气。

加税是为了增加大约18亿欧元的税收，相当于国家总产出的1%。

除此之外，希腊议会5月8日已批准养老金改革和所得税调整方案，规模相当于GDP的大约2%。(完)