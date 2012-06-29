路透记者曝光希腊银行业问题遭跟踪

路透伦敦6月28日电---一家私人安全团队受雇跟踪并拍摄路透记者格雷（Stephen Grey）。格雷撰写了多篇关於希腊银行业管理问题的文章。

格雷上周在雅典对此进行追踪报道，6月20日参加一场会议时被人跟踪。

这名身份不明的跟踪者等了一个半小时後，格雷现身。他随後跟踪格雷至位於市中心宪法广场的路透办公室，此时另一人骑摩托车加入跟踪行列。

路透安保人员称，两人对路透办公室进行了一个多小时监视。

当晚，格雷在一家酒店花园与两人开会，其中一人是希腊调查报道记者Tassos Telloglou。

三人交谈中，一名男子进入酒店，走到背面，试图从窗口对格雷及另两人拍照。Telloglou注意到拍摄者，在酒店和门厅追赶此人。当Telloglou抓住这名男子时，他说是受雇跟踪格雷。

他提供了这家无照经营的私人安全公司名称。他说，该公司组织了这次跟踪，给他的报酬是每天100欧元。尚不清楚委托方身份。

格雷和Telloglou已向希腊警方报警。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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