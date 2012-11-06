希腊援助金拨付协议有望在11月12日达成

韩国企划财政部称操纵汇价及散播不实消息者将受刑法惩治
路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。
路透墨西哥城11月5日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一称,希腊及其国际贷款方有望在11月12日欧元区财长会议上达成协议,获得下一笔援助金.
雷恩表示,双方将在下周一达成协议.
他在20国集团(G20)财政官员会议後的新闻发布会上称:"我们需要在11月12日欧元集团会议上就如何降低债务负担达成共识,我有信心,我们能够取得这方面共识."
"与此同时,或者实际上是在此之前,希望希腊政府首先同意财政撙节和结构性改革方案,接着需要希腊议会批准该方案,然後我们才能向着下周一达成协议推进."
"我们正朝着11月12日达成协议的方向迈进,但仍需要各方做出努力,包括希腊议会、欧盟和国际货币基金组织(IMF)代表."(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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