希腊总理齐普拉斯辞职

希腊总理齐普拉斯周四辞职，并要求提前举行选举，希望借助提前选举强化其对权力的掌握。在担任总理的七个月中，齐普拉斯与债权人针锋相对，以期得到更好的救助条件，但最终不得不妥协。不过齐普拉斯以勇敢面对外国债权人的形象，在其支持者当中仍相当受欢迎；再加上反对党派间尚存在分歧，外界普遍认为齐普拉斯将重新掌权。路透