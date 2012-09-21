希腊同意退休年龄提高至67岁--消息

要求匿名的希腊官员周五表示，希腊财政部已与三大国际贷款方达成协议，同意将希腊国内退休年龄提高两岁至67岁。此举意味着希腊的退休限制将可与德国等提供其贷款的国家相一致，可为希腊政府节省约11亿欧元，达成纾困案撙节要求的一部分。