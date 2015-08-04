焦点：希腊同意对6月底以后退休的人士实施养老计划改革--官员

路透雅典8月3日 - 希腊劳工部官员周一表示，希腊与债权人在商谈第三轮纾困计划时已达成一致，养老金改革影响的对象为6月底以后退休的人员。

债权人在7月同意开始与希腊协商，以便达成一项协议，使该国财政免于破产并能继续留在欧元区；希腊则承诺在10月底之前推行重大改革，包括取消提前退休制度。

例如，债权人要求将退休年龄推迟到67岁，目前希腊名义上的退休年龄为62岁，但根据工作年限和家庭状况，实际退休年龄可以提早很多。

此次纾困的规模高达860亿欧元，如果希腊想要在8月20日偿还当天到期的欧洲央行35亿欧元债务，就需要在这一天之前把这项纾困计划谈妥。

周一，债权人代表在希腊劳工部长卡卓加洛斯(Georgios Katrougalos)的办公室里与其会晤。债权人包括欧洲央行、欧盟、国际货币基金组织(IMF)以及欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)。

“改革方案已被接受，所有6月30日之前建立的年金权益不会受到影响，这一点没有问题，”一名劳工部官员表示。

卡卓加洛斯对半官方媒体雅典通讯社(Athens News Agency)表示，“在劳工问题上，希腊的目标是根据欧洲社会模式界定并采纳最好的做法，(并)扭转在五年救助期间实现的去监管化。”

劳工部官员称，希腊将在10月之前制定出具体养老改革方案，并在年底之前提交劳工问题改革方案。

希腊正在与债权人举行最高层会谈。过去代表团团长访问政府部门，会被当地批评人士称为侵犯国家主权。

卡卓加洛斯周一表达了善意，邀请协商人员在劳工部举行会谈。

技术小组周一也开会讨论了税务、司法和腐败问题。一位要求匿名的政府官员表示，财长察卡洛托斯周二将与希腊债权人代表会面，讨论设立一支新的希腊私有化基金和银行资本重组问题。

这位官员补充称，双方周三将再度会面，结束第一轮救助协商。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，对迄今取得的进展感到欣慰，呼吁希腊尽早采行7月峰会上同意的举措，以获得新的援助。

“我希望希腊方面实施大胆的计划，这样我们就可以按计划进行，”他在接受报纸Ethnos采访时表示。“如果各方都履行7月12日的承诺，那么就能够敲定协议。”

齐普拉斯领导的左翼政府上月就加税、银行业承担风险规定和司法体系改革进行立法，这是开始协商新一轮救助计划的部分要求。(完)

(编译 郑茵/王颖/李爽 审校 王丽鑫/龚芳/张若琪)

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