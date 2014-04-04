希腊计划4月重返国际债市--消息

* 有迹象显示希腊正在逐步走出衰退

* 标债意味着希腊违约重组后的回归

* 然长期债务负担依然沉重

路透伦敦4月3日 -希腊计划4月重返国际债市。就在四年前，该国成为首个接受纾困的欧元区国家，到目前为止，债务违约也只过去了两年时间。

银行业消息人士对汤森路透IFR表示，随着希腊显现逐步摆脱衰退的泥沼，该国政府计划标售五年期公债融资20亿欧元(27.5亿美元)。

一家电力公司也有望成为希腊向国际社会求援后第一家准备发债的国有企业。

希腊公债收益率周四触及四年新低，此前该国安排了几家银行参与本次标债。

两位消息人士透露，德意志银行、美银美林、摩根大通和高盛将负责本次标售，希望从市场对希腊最终走出危机的感觉中受益。过去六年，希腊经济产出在这场债务危机中缩减了25%。

消息人士还称，具体的发债时间尚未确定，最终的承销银行名单也可能有变化。一位银行业人士称，“这是希腊最重要的交易。”

但越来越多的人预计发债即将进行。当记者在雅典询问希腊是否会在未来几天或下周发债时，希腊财长史托纳拉斯回答道，“我没法告诉你。我唯一能说的就是，发债日期将取决于市况。”

爱尔兰已经退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划，葡萄牙也计划在5月退出，但希腊的问题还远未结束。

希腊失业率现为27.5%，2013年底时政府债务估计相当于年经济产出的176.2%--这样的债务水平从长期来看难以为继。

目前的债务负担比2009年时已经极高的130%又增加了很多，因政府为免于破产，根据2,370亿欧元纾困计划向欧盟和IMF大量举债。

**“回归债市”**

尽管如此，希腊总理萨马拉斯周三向路透表示，“该国正重返债市”。上个月Piraeus银行发债受到投资者追捧，这是希腊银行业四年来首次发债。

公共部门企业也将步其后尘，自希腊爆发危机以来首次在债市融资。两位知情人士周四向路透称，国家控股51%的Electricityutility PPC(DEHr.AT)计划本月发债融资至少3亿欧元。

希腊财政部长史托纳拉斯周三对路透表示，希腊在被债市拒于门外四年后，首次发债带有“尝试和纠错”性质，但预期在2016年可望在没有欧盟和IMF帮助的情况下自行融资。(完)

(编译 张荻/许娜；审校 郑茵)

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