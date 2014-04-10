希腊暌违债市近四年后将于周四首发公债

* 希腊暌违债市近四年后首发公债

* 五年期公债发行将筹集约25亿欧元--消息

路透伦敦/雅典4月9日 -就在两年前还面临脱离欧元区风险的希腊，周四将在暌违债市近四年后首发公债，希望藉此发出强烈的政治和经济信号，表明该国正在走出债务危机。

希腊财政部发表声明称，已委托跨国银行近期按照英国法律发行指标五年期希腊政府公债，以欧元计价，“发债预计将在近期定价后举行”。

据消息人士向汤森路透及旗下IFR透露，定价料于周四进行。初步定价的收益率为5-5.25%，并已吸引逾110亿欧元(152.1亿美元)的投资者需求。

“我们打算筹集至多25亿欧元，”一名希腊政府官员称，“若票息能够低于5.3%，将是巨大的成功。”

此次标债对于希腊具有重要的里程碑意义。该国上次标售非短期债券还是在2010年3月。

此后希腊政府一直靠欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供的2,180亿欧元援助资金和约150亿欧元短期国库券维持运行。

希腊没有迫切的融资需求，但计划到2016年能够完全通过市场满足所有融资需求，因此希望对未来更多更大规模的标债进行试水。欧盟的金援将于今年稍晚到期，希腊曾表示已不需要更多救助来维持运作。

IMF对这一消息表示欢迎，称这证明希腊严格的紧缩政策在发挥作用。财政紧缩政策已经帮助消除了基本预算赤字。

“这是一个重要的里程碑，清楚表明(救助)计划是成功的，”负责希腊问题的IMF官员Pourl Thomsen对记者表示。

希腊已聘请美银美林、德意志银行、高盛国际、汇丰、摩根大通和摩根士丹利安排此次发债事宜。

国际投资者暗示，他们早在周二就很想购买希腊债券，当时在13亿欧元的六个月期国库券标售中，外资抢进约80%。(完)

(编译 许娜/李爽 审校 郑茵)

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