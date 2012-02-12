希腊极右翼部长提出退出联合政府的辞呈--报导

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透雅典2月10日电---希腊半官方媒体Athens News Agency周五报导称,该国联合政府中的极右翼党派部长已向总理帕帕季莫斯提出辞职申请.
该媒体未援引消息人士.报导称,目前帕帕季莫斯需决定是否接受辞呈.
反对希腊援助协议的极右翼党派LAOS在现任政府中有四位部长.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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