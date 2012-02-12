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国际财经 | 2012年 2月 13日 星期一 07:24 BJT

希腊极右翼部长提出退出联合政府的辞呈--报导

路透雅典2月10日电---希腊半官方媒体Athens News Agency周五报导称,该国联合政府中的极右翼党派部长已向总理帕帕季莫斯提出辞职申请.

该媒体未援引消息人士.报导称,目前帕帕季莫斯需决定是否接受辞呈.

反对希腊援助协议的极右翼党派LAOS在现任政府中有四位部长.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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