希腊极右翼部长提出退出联合政府的辞呈--报导

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透雅典2月10日电---希腊半官方媒体Athens News Agency周五报导称,该国联合政府中的极右翼党派部长已向总理帕帕季莫斯提出辞职申请.
该媒体未援引消息人士.报导称,目前帕帕季莫斯需决定是否接受辞呈.
反对希腊援助协议的极右翼党派LAOS在现任政府中有四位部长.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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