独家：希腊并未向俄罗斯财政部求援--俄副财长

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透俄罗斯圣彼得堡6月18日（记者 Lidia Kelly/Darya Korsunskaya） - 俄罗斯副财长Sergei Storchak周四称，希腊并未要求俄罗斯财政部提供金融援助，希腊总理访俄是为了讨论联合项目，而不是寻求资金。
希腊与国际债权人达成改革换援助协议的时间越来越少，希腊总理齐普拉斯周四早些时候抵达圣彼得堡，与俄罗斯总统普京和其他官员会面。
“希腊没有提出（援助）请求，”Storchak在圣彼得堡国际经济论坛对路透说道。“我们没有（在预算中列入提供资金的）资源。”
Storchak表示，俄罗斯有兴趣看到希腊解决其金融问题，与其合作伙伴的关系正常化，并指出俄罗斯不希望“紧张局势升级”。
“在我看来，希腊总理出访俄罗斯的目的是寻求联合项目以及发展贸易，而不是解决他们的预算问题，”Storchak说道。
“解决希腊目前的问题所需要的措施规模非常大，没有哪个国家可以单独搞定。只有很多国家合理才能提供帮助。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。