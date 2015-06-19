独家：希腊并未向俄罗斯财政部求援--俄副财长

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯圣彼得堡6月18日（记者 Lidia Kelly/Darya Korsunskaya） - 俄罗斯副财长Sergei Storchak周四称，希腊并未要求俄罗斯财政部提供金融援助，希腊总理访俄是为了讨论联合项目，而不是寻求资金。

希腊与国际债权人达成改革换援助协议的时间越来越少，希腊总理齐普拉斯周四早些时候抵达圣彼得堡，与俄罗斯总统普京和其他官员会面。

“希腊没有提出（援助）请求，”Storchak在圣彼得堡国际经济论坛对路透说道。“我们没有（在预算中列入提供资金的）资源。”

Storchak表示，俄罗斯有兴趣看到希腊解决其金融问题，与其合作伙伴的关系正常化，并指出俄罗斯不希望“紧张局势升级”。

“在我看来，希腊总理出访俄罗斯的目的是寻求联合项目以及发展贸易，而不是解决他们的预算问题，”Storchak说道。

“解决希腊目前的问题所需要的措施规模非常大，没有哪个国家可以单独搞定。只有很多国家合理才能提供帮助。”(完)