《HAMMOND专栏》希腊濒临违约 拉拢俄罗斯求生路

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andrew Hammond

路透4月27日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)和俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)执行长Alexei Miller上周就数十亿美元输气管线计划的“路线图”达成一致，该管线将把天然气从俄罗斯输送到希腊。这项长期计划进一步表明，两国之间的地缘关系升温，而目前正值希腊经济危机看起来恶化之际。

事实上，希腊如今正在打一手风险极高的牌。该国已下令动用公共部门的现金储备，而且据报导称已计划将银行业国有化，一旦现金储备告罄，将推出并行货币来支付帐单。

齐普拉斯坚称他希望希腊留在欧元区，但却看不到他与国际债权人磋商的明确策略。他一再对“大崩溃”发出警告，需要债权人出手减轻希腊的债务负担。目前希腊债务与GDP之比已经超过175%。

他还在本月稍早同意与俄罗斯总统普京会面。这次被称为例行的会面原本定在5月，但后来提前举行，为齐普拉斯与俄气上周的会晤做好铺垫。

虽然多数希腊官员都表示不会考虑接受更多俄罗斯援助，但国防部长卡门诺斯(Panos Kammenos)已公开提出过这一想法。而且俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)曾经暗示，若希腊提出这种要求，俄罗斯将予以考虑。

会见普京很可能是齐普拉斯向希腊债权人施压的一种方式。这和宣布输气管线路线图一样，将引燃一些圈子的疑虑，令人担心希腊和债权人的关系如果完全破裂，那么希腊可能会倒向俄罗斯。

尽管希腊不断升级的危机可能会在5月向IMF还款的截止日期之前获得解决，但这一点远未确定。此前，还没有过发达国家拖欠IMF或者布雷顿森林体系下机构款项的先例。而希腊看起来已十分接近这种危险和史无前例的境况。

这进而点燃了希腊可能退出欧元区的担忧。希腊1月大选后，极左翼政党--左翼激进联盟党(Syriza)上台执政，为多年来欧盟首见；自那以来欧元区面临分裂的隐忧就日益加剧。

左翼激进联盟党的成员非常广泛，包括社会主义和共产主义者、反法西斯主义者、环保人士、反全球化运动者和人权倡导者。值得注意的是，该政党坚决反对撙节措施。

由于未能在1月份的大选中赢得议会绝对多数席位，左翼激进联盟党之后与保守的独立希腊人党组建了联合政府。独立希腊人党也强烈反对纾困计划。这强化了左翼激进联盟党原本就有的立场，即希腊的经济“耻辱”必须结束。

虽然希腊退出欧元区的可能性无法忽略，但很难预测希腊退欧将产生何种影响。

目前，希腊80%以上的公共债务由机构投资者持有，而2011年时多数债务则是由私人投资者持有。这或许能降低希腊进一步动荡将严重波及整个欧元区的可能性。

但即便是在最温和的金融压力情境下，据估算(希腊退出后)欧元区经济可能也将至少萎缩1.5%，超出希腊经济目前对欧元区的贡献。

希腊退欧最突出的影响或许是，这表明欧元区成员国身份是可以撤销的，从而改变投资者的风险认知。

不管希腊是不是真的会退出欧元区，雅典加大威胁声调都会让投资者更加担心，欧盟内部民粹主义和疑欧党派势力与日俱增。从这方面来看，希腊1月份大选的结果，或许仅仅是欧洲2015年可能出现的政治和经济大动荡中的第一波。(完)

(编译 戴素萍/杜明霞/汪红英；审校 郑茵/王颖/徐文焰)

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