普京称希腊未向俄罗斯求援

俄罗斯总统普京周五称，希腊未向俄罗斯求援以渡过其债务危机。普京还对欧盟对危机的处理表示质疑。普京在新闻发布会上发问道，在希腊相关问题日益加剧时，欧盟委员会又在哪儿。此言暗含对欧盟对危机处理的批评，也似乎是在为希腊总理齐普拉斯辩护。路透